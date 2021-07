Covid, in Puglia spesi quasi 370 milioni di euro in un anno per fronteggiare la pandemia: il report della Regione

Quasi 370 milioni di euro spesi per affrontare l'emergenza sanitaria in Puglia. Di questi, come reso noto dal report del Dipartimento Promozione della salute della Regione Puglia, durante i lavori della I commissione, 258 milioni di euro sono stati utilizzati dalle Asl, in particolare per l'assunzione di personale, mentre 110 sono stati spesi dalla Protezione civile regionale.

"Allo stato risultano spesi quasi 155 milioni di euro per dispositivi medici, quasi 120 milioni per il personale, poco più di 24,5 milioni per attrezzature e manutenzione straordinaria, poco meno di 19 milioni per servizi sanitari e non sanitari, 16 milioni per prestazioni di lavoro aggiuntive, interinale e altre prestazioni di lavoro, meno di 10 milioni per Usca e altre convenzioni, 7,2 milioni per manutenzione e riparazione, 5,2 milioni per prodotti farmaceutici, ossigeno ed emoderivati, 4,3 milioni per assistenza ospedaliera da case di cura private, 3,5 milioni per prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria, 2,8 milioni per l'acquisto di beni non sanitari, 1,2 per acquisto prestazioni di trasporto sanitario e quasi un milione e mezzo per altri costi minori" spiega il presidente della commissione Bilancio, Fabiano Amati, e aggiunge il dettaglio della spesa sostenuta dalla Protezione civile: "Per assistenza medica sono stati spesi 33,5 milioni di euro, 8,6 per apparecchiature medicali, quasi 45 milioni per dispositivi di protezione individuale, quasi tre milioni per alberghi, 145 mila euro per trasferimenti, poco più di un milione per associazioni, per l'ospedale in Fiera del Levante 11.870.250,58 euro, poco meno di due milioni di euro per la fabbrica Dpi e 5,3 milioni per altro".