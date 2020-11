Una stanza per le donne vittime di violenza: nella caserma dei carabinieri un luogo protetto per l'accoglienza e l'ascolto

Una "stanza tutta per sè", per chi decide di denunciare, di uscire dall'incubo di soprusi e maltrattamenti. Un luogo protetto per le donne vittime di violenze, quello creato a Bari nella caserma dei carabinieri di via Tanzi, grazie a una collaborazione tra l'Arma dei carabinieri e il Soroptimist International, organizzazione mondiale senza fine di lucro, che riunisce donne con elevata qualificazione in ambito lavorativo e opera promuovendo progetti per l'avanzamento della condizione femminile, la promozione dei diritti umani e l'accettazione delle diversità.

La stanza è stata allestita dal Club di Bari con la collaborazione del Comando Provinciale dei Carabinieri: uno spazio accogliente per supportare chi deve rendere testimonianza delle proprie sofferenze. Nella “stanza tutta per sé” le donne che hanno subito violenze vengono aiutate nel superare la paura di denunciare le violenze subite e nel vincere la paura di subire ritorsioni. Una stanza pensata per comunicare serenità e facilitare l’audizione nel difficile percorso di liberazione, un ambiente protetto per assicurare alle donne vittime di violenza riservatezza e protezione nel complicato e sofferto momento della denuncia.

La resistenza che prende molto spesso le donne nel decidere di denunciare è determinata dal fatto che spesso chi perpetra la violenza non è un estraneo, ma una persona alla quale la vittima è legata affettivamente: ciò determina il timore e la resistenza ad entrare in un luogo istituzionale, non riuscendo appunto a vincere la “vergogna” di dover raccontare tutto.

La prima “stanza tutta per sé” fu realizzata dal Soroptmist International a Torino nel 2014, presso la Caserma dei Carabinieri di Mirafiori: oggi sono 170 in tutta Italia, grazie al determinante sostegno economico dei vari Club del Soroptimist d’Italia.

E il 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la sede del Comando Legione Carabinieri “Puglia” si colorerà simbolicamente di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.