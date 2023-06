Rifiuti ingombranti, la scena surreale sulla costa sud di Bari: un tavolo da biliardo abbandonato a San Giorgio

"Abbiamo cercato di metterci nei panni di questo povero tavolo da biliardo, che sarà stato testimone di chissà quante accanite partite e di piacevoli serate. E poi, a un certo punto, il suo proprietario ha deciso di sbarazzarsene così, senza neppure dargli un pensionamento onorevole, un conferimento adeguato, un giusto tributo. Invece lo ha lasciato lì, per strada, disprezzando quell’oggetto probabilmente un tempo tanto amato". Con queste parole affidate ad una nota, condite da un'amara ironia, l'Amiu denuncia l'ennesimo abbandono di rifiuti ingombranti a Bari, questa volta avvenuto nella zona costiera di San Giorgio.

La caratteristica che rende particolare, e quasi surreale, la scena è riferita all'oggetto e alle modalità dell'abbandono: "Sul litorale sud della città c’è un tavolo da biliardo abbandonato nei pressi di una nostra postazione - spiega Amiu nella nota - Naturalmente, non c’è il codice, perché si tratta di un rifiuto lasciato abusivamente. Caro sporcaccione, vorremmo dirti che non conosci il rispetto, non hai rispetto per la tua città, per i tuoi concittadini, per i nostri operatori e per il nostro lavoro. Chissà quanta fatica hai fatto per abbandonarlo lì, mentre ti sarebbe bastata una telefonata al nostro numero verde 800011558 e saremmo venuti noi a ritirarlo. Avresti rispettato le regole, ti saresti dimostrato un cittadino virtuoso e non uno che disprezza Bari e i baresi".

"Bari è una città bellissima che, però, viene costantemente umiliata da gente come te - sottolinea l'Amiu, immaginando di dialogare con l'autore del gesto - Per fortuna sappiamo che appartieni a una minoranza che si assottiglia ogni giorno di più, perché i baresi che rispettano le regole e amano la città aumentano costantemente. Vorremmo dirti tante cose, perché un gesto del genere è un gesto offensivo e stupido, vorremmo dirti che il lavoro dei nostri operatori non è un gioco, ma è un impegno quotidiano, fatto di grande professionalità e di umana fatica. E, soprattutto, vorremmo dirti che non sei buono neppure per giocare. Perché, se giochi così, ci perdiamo tutti. Se giochi così, soprattutto perde Bari".