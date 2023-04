Rifiuti abbandonati in strada, il Comune di Bari prepara un tavolo tecnico: "Servirà a contrastare il fenomeno che dilaga"

"Sull'abbandono dei rifiuti in giro per la città non mollo di un centimetro. Nei prossimi giorni ci sarà, come già vi avevo anticipato, un tavolo tecnico per contrastare questo fenomeno che purtroppo dilaga". Lo annuncia il Presidente del consiglio comunale di Bari, Michelangelo Cavone.

"Approfitto per esprimere il mio totale appoggio a tutti i proprietari terrieri che continuano a vedersi invase la campagne da rifiuti e si vedono recapitate lettere a casa con richiesta di rimozione degli stessi, per una legge che non proprio condivido", conclude in una nota Cavone.