Tentato furto di un'auto a Molfetta, in manette due 21enni

Gli arrestati, residenti a Cerignola, sono stati individuati dai Carabinieri in via Puccini, nella cittadina barese: secondo l'accusa, sarebbero stati in procinto di rubare una Fiat Panda. Nella vettura dei due uomini sono stati ritrovati attrezzi per lo scasso