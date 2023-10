Nuovo manto stradale in via Putignani, si chiudono i lavori: "Intervento compreso nel progetto di riqualificazione degli impianti Aqp"

"Stanno per concludersi i lavori di bitumazione di via Putignani, un’arteria importante del centro città, che unisce piazza del Risorgimento con il teatro Petruzzelli. Un intervento che va in continuità del progetto di riqualificazione che Acquedotto Pugliese sta portando avanti nei quartieri Murat, Libertà e Madonnella con l'obiettivo di eliminare le perdite presenti sulle tubature obsolete e molto vecchie dell’acqua potabile". Lo comunica il presidente del Municipio I di Bari, Lorenzo Leonetti.

"Senza dubbio alcuni disagi continuano a verificarsi - continua Leonetti - nelle tante strade coinvolte in questi restyling, ma alla fine la collaborazione e la pazienza dei residenti sarà ripagata in termini di qualità del servizio Aqp e con strade asfaltate a regola d’arte".