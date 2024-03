Tra parcheggio selvaggio e auto sugli stalli riservati: "Per noi disabili un'odissea quotidiana"

"Mi reco a fare fisioterapia due volte a settimana, e ogni volta raggiungere quell'ambulatorio è un problema". Il racconto a BariToday arriva da un cittadino disabile, che settimanalmente si reca per delle sedute di riabilitazione presso la sede del Cto. I problemi, spiega l'uomo, sono legati alla stradina che conduce agli ambulatori (e al parcheggio lì presente): "E' una stradina laterale, non è chiaro se sia privata. Le auto parcheggiano pur non potendo sostare lì, così per entrare e uscire dalla strada è necessario aspettare se c'è qualche auto che arriva nel senso opposto, e si crea caos". Altri problemi, racconta sempre l'uomo, si presenterebbero nel parcheggio antistante gli ambulatori: "Ci sono 5-6 posti riservati ai disabili, che sarebbero destinati a chi fa lì la riabilitazione e, come me, si sposta in carrozzina. E invece spesso sono occupati da auto che arrivano da chissà dove, o sono inaccessibili perché ci sono dei pulmini o mezzi per il trasporto di altri pazienti che sostano". Una situazione che gli addetti del parcheggio - racconta l'uomo - provano a contrastare, ma con molta difficoltà: "Gli addetti del parcheggio cercano di far rispettare le regole, ma si finisce che vengono trattati in malo modo, nascono discussioni". Di qui l'appello lanciato dal cittadino, che riferisce anche di aver segnalato già la situazione. "Poco distante ci sarebbe anche un'area adesso abbandonata, che potrebbe magari essere adibita a parcheggio".

Ma il cittadino segnala anche altri disagi legati alla presenza di barriere architettoniche, o all'insufficienza di posti riservati ai disabili: "In via De Vito Francesco, dove si trova il centro per l'impiego, c'è un solo parcheggio riservato ai disabili, posizionato anche lontano, e spesso lo si trova occupato, ritrovandosi a fare lunghi giri". Un'altra situazione segnalata riguarda piazza Chiurlia, dove ha sede l'ufficio comunale per il rilascio del contrassegno disabili. "Ci sono tre posti riservati - racconta l'uomo - ma spesso sono occupati, perché anche chi non deve andare in quegli uffici magari parcheggia lì. Inoltre, per chi si muove in carrozzina, il percorso risulta poco agevole per via delle chianche". Un'altra segnalazione riguarda largo Fraccacreta: "Sono andato in quefli uffici due volte di recente, e il montascale per disabili non era funzionante. C'è uno scivolo, ma mo è molto scomodo da percorrere e rende comunque necessaria la presenza di un accompagnatore".