Spese legali intestate alla Regione per contenziosi inesistenti o sbagliati, nei guai tre ex dipendenti dell'ente

Indagati per truffa e falso tre ex dipendenti della Regione Puglia - due licenziati e uno in quiescenza - già in servizio nel settore Avvocatura. Lo riporta l'Adn Kronos I fatti si riferiscono, sia nel caso della prima che della seconda accusa, al periodo dal 2013 al 2019. Nel fascicolo c'era un quarto indagato, nel frattempo deceduto. Il gip del tribunale del capoluogo pugliese Luigia Lambriola ha disposto alcuni sequestri preventivi a scopo di confisca nei confronti dei tre indagati: R.R., 64 anni, cessato dal servizio da luglio 2020 a seguito di licenziamento disciplinare; A.L., 66enne, in quiescenza da gennaio 2020; F.T., 65, cessato da dicembre 2019 a seguito di licenziamento. Ognuno nelle rispettive competenze e attribuzioni, mediante artifizi e raggiri avrebbero indotto in errore la Regione Puglia, procurando a sé o ad altri un profitto rilevante per una somma complessiva di 1 milione e 118.192 euro, con un ingente danno per la pubblica amministrazione. In particolare, la Regione avrebbe pagato spese concernenti anticipi o rimborsi di spese legali di fascicoli di contenzioso risultati essere inesistenti o attributi ad un altro legale rispetto a quello presente nella richiesta.

Inoltre l'ente avrebbe pagato spese concernenti anticipi o rimborsi per spese legali le cui richieste sono risultate esser state illegittimamente alterate per quanto concerne le voci di spesa e gli importi da liquidare. Altri pagamenti non dovuti sarebbero quelli concernenti spese relative ad anticipi o rimborsi per spese legali con indicazione di pratiche che, se pur esistenti, di fatto, riguardavano attività diverse rispetto a quella di rimborso o anticipazione di spese oppure spese relative ad anticipi o rimborsi di spese legali riguardanti richieste che, nonostante recassero lo stesso numero di protocollo, sono state liquidate più di una volta, con mandati di pagamento diversi.