Si fingono sordomute e chiedono soldi ai cittadini per un centro dedicato ai bimbi poveri: truffatrici bloccate dai carabinieri

Due ragazze di nazionalità rumena, sono state denunciate nella serata di sabato dai Carabinieri di Giovinazzo per aver truffato diversi cittadini fingendosi sordomute e chiedendo donazioni per un fantomatico ente disabili in cui si indicava una raccolta fondi per la costruzione di un centro destinato a bimbi poveri.

Le giovani sono riuscite a racimolare circa 200 euro in banconote da 20, 10 e 5 euro ma sono state notate da una pattuglia dei Carabinieri che ha portato in caserma le due ragazze dopo un inseguimento in cui hanno tentato la fuga. Con loro vi erano ben 3 elenchi firmati da cittadini che avevano donato il danaro per spirito di generosità, senza sapere che la somma sarebbe finita nelle tasche delle due giovani.