Malore in strada, uomo si accascia e muore sul lungomare a Bari

Ha avvertito un improvviso malore - probabilmente colto da un infarto - e si è accasciato sul lungomare. Un uomo di 63 anni è morto in mattinata, in centro a Bari. Il 63enne si trovava in città, dove era arrivato dalla Calabria, per la manifestazione indetta in occasione dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil. Un amico che si trovava con lui ha chiamato i soccorsi, ma i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.