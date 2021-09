Avanza la copertura vaccinale anti Covid in Puglia: vicini ai 5,5 milioni di dosi somministrate

Sono 5.467.083 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 90.2% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.014.321).

Intanto anche la campagna vaccinale della Asl di Bari va avanti verso l'obiettivo della immunizzazione generale contro il Covid della popolazione over 12 residente in provincia di Bari. Sono 4103 le somministrazioni eseguite nelle ultime 24 ore, di cui 2258 prime e 1845 seconde dosi. Negli hub si sta procedendo con seconde dosi e prime somministrazioni in favore dei giovani della fascia di età 12-19 anni, per lo più studenti che tra due settimane riprenderanno le lezioni in presenza in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico. Il 77 per cento dei giovani è stato già vaccinato con almeno una dose e il 45 per cento ha completato il ciclo vaccinale. La risposta più alta proviene da Bari città dove l'81 per cento dei ragazzi ha ricevuto almeno una dose di vaccino e quasi la metà, il 48 per cento, ha raggiunto il ciclo vaccinale completo. In parallelo la percentuale di copertura della popolazione over 12 è arrivata all'86 per cento sempre con prima dose - ossia oltre 955mila persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino - e al 74 per cento se si considera la immunizzazione completa.