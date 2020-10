A Valenzano 42 positivi al Coronavirus, anche una chiesa chiusa per sanificazione

Dopo i casi Covid che hanno riguardato nei giorni scorsi alcune scuole, anche una chiesa chiude per sanificazione a Valenzano. A comunicarlo è su Fb il sindaco, Giampaolo Romanazzi, che fa il punto sulla situazione Coronavirus nella cittadina: al momento i casi accertati sono 42.

"I contagi - spiega il sindaco - hanno riguardato nei giorni passati alcune scuole, prontamente sanificate, e la chiesa al quartiere San Lorenzo, per cui la diocesi ha disposto la chiusura sino al termine delle operazioni di sanificazione".

"Io vorrei che al sacrificio di chi deve nuovamente abbassare le serrande non mancasse l’adeguato sostegno dell’intera comunità - ha aggiunto il primo cittadino - a cominciare dal rispetto attento delle regole che a questo punto non posso che pretendere per il bene di tutti. Le pattuglie di Carabinieri e polizia locale che ogni sera verificano la presenza di situazioni di pericolo continueranno a girare finché sarà necessario a garantire le condizioni di sicurezza richieste per allontanare il vero rischio di questa pandemia: la paralisi del sistema sanitario e la disponibilità azzerata di letti in terapia intensiva nei nostri ospedali. Lì, attaccati a un respiratore, si salvano vite. Per fare il punto sulla situazione e valutare le iniziative da prendere sul territorio, oggi pomeriggio alle 16:00 incontrerò il Centro operativo comunale".