Rubano un canestro e distruggono le telecamere, vandali in azione nel campo estivo a Santo Spirito

"In nottata al campo Wonderful, in cui organizziamo le attività estive, hanno fatto visita i ladri. Hanno distrutto tutte le telecamere nel tentativo (fallito) di non farsi riconoscere. Cosa più grave è però che hanno rubato a noi dell'Ascd Europa il nuovo canestro da basket che avevamo comprato per i piccoli abitanti del Summer Fun, che ora ne saranno privati". Lo scrivono gli organizzatori dell'Associazione Sportiva e Culturale Dilettantistica di Bari, sulla loro pagina facebook.

"Risveglio amaro questa mattina per tutti gli abitanti del Summer Fun. Per diversi anni ci siamo adattati, trovando escamotage per far fare questo sport ai piccoli, quest'anno, finalmente, eravamo riusciti con i risparmi a comprare del materiale nuovo - scrivono nel post gli organizzatori dell'associazione di Santo Spirito - Fa molta tristezza, molta. Nella città in cui si grida alla bellezza e in cui all'apparenza tutto è perfetto e luccica come oro, nel sottosuolo poi è sempre tutto così grigio. Noi ci auguriamo solo che il canestro possa essere utilizzato dai bambini delle periferie che non hanno nulla, ci auguriamo solo questo, che almeno loro abbiano qualcosa con cui giocare e divertirsi, per non crescere nel vuoto che spesso gli viene offerto. Ma ci auguriamo anche che i colpevoli, ripresi dalle telecamere che hanno provato a distruggere, siano riconosciuti. Qui al Summer Fun riusciremo a far tornare il sole"