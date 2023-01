Specchietto rotto e danni alle auto, la denuncia da via De Giosa: "Vandalizzate in piena notte, servono più controlli"

Almeno due auto, parcheggiate in strada in via De Giosa, danneggiate in piena notte da un soggetto che, in stato di alterazione, le avrebbe prese a calci. L'episodio, avvenuto nella notte del 27 gennaio, è stato segnalato da una residente che sulla pagina Fb del 'Comitato Salvaguardia Zona Umbertina' ha pubblicato le foto della sua auto con lo specchietto rotto.

"Sono stata svegliata all'una di notte da un agente di polizia che ha citofonato per informarmi dell'accaduto", racconta a Baritoday la donna. La polizia, infatti, sarebbe intervenuta dopo la segnalazione della presenza di un soggetto che "ubriaco o drogato - prosegue il racconto della residente - stava prendendo a calci le auto parcheggiate".

La donna, che nelle prossime ore sporgerà denuncia, si è quindi affrettata a spostare l'auto, accorgendosi anche di un'altra vettura danneggiata. Ma è probabile che ci siano stati anche altri veicoli colpiti. Di qui, la richiesta di presidiare maggiormente la zona, peraltro da tempo avanzata dai residenti. "Qui transita molta gente per via dei locali, sarebbero necessari maggiori controlli".