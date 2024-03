Morta a 51 anni dopo alcuni interventi chirurgici: rinviati a giudizio primario e medico dell'ospedale San Paolo di Bari

La giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha disposto il rinvio a giudizio, per cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, di Bianca Pascazio e Massimo Buonfantino, del primario del reparto di Chirurgia dell'Ospedale Sa Paolo di Bari, Massimo Buonfantino, e della dottoressa Bianca Pascazio, per il caso del decesso della 51enne Enza Brescia, La donna biscegliese morì a fine 2022 dopo un travaglio di alcuni mesi che sarebbe avvenuto a seguito di complicanze dopo un intervento a settembre dello stesso anno, seguito da altre operazioni successive.

Secondo gli inquirenti, la donna, dopo il primo intervento, sarebbe stata dimessa in modo precoce dal reparto "nonostante - sostiene a Baritoday uno degli avvocati della famiglia della 51enne, Dario Galantino - le condizioni fisiche e gli esami diagnostici evidenziassero diverse problematiche". Brescia, quindi, dopo un peggioramento, fu nuovamente ricoverata nella stessa struttura per altre operazioni. Il decesso avvenne a dicembre del 2022.

Il dibattimento sul caso si svolgerà il prossimo 4 dicembre. Il pm, Alessandro Pesce, ha chiesto l'archiviazione per un chirurgo che si occupò del primo intervento a cui era stata sottoposta la 51enne. Su questa richiesta gli avvocati che assistono i familiari della 51enne hanno chiesto l'opposizione e il 10 aprile vi sarà un'udienza a riguardo.

"La decisione del Giudice dell'Udienza Preliminare di emettere il decreto che dispone il giudizio" dei due medici "segna - sostengono gli avvocati Galantino, Adriano Cozzoli ed Emily Cocozza -un passo in avanti verso l'accertamento della verità affinché Enza Brescia e i suoi famigliari abbiano giustizia" su "un fatto che ha suscitato tanto dolore".