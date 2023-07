Ex Fibronit, un'altra vittima della 'fabbrica della morte' a Japigia: "Il mesotelioma continua a uccidere"

Bari piange una nuova vittima di mesotelioma, figlia di quella 'fabbrica della morte' di Japigia che ancora porta i suoi strascichi in città. A darne notizia è il presidente del Comitato cittadino Fibronit, Nicola Brescia: "Un paio di mesi fa siamo stati contattati dalla famiglia di una 68enne, che abitava nelle vicinanze della fabbrica bonificata, perché non sapevano cosa fare dopo la diagnosi - spiega a BariToday - Un'altra morte che dopo decenni ci ricorda l'importanza di un centro di sorveglianza sanitaria per le persone esposte alle fibre di amianto".

Una battaglia che Brescia porta avanti già da tempo per il futuro 'Parco della rinascita' che sorgerà sull'area della fabbrica dismessa. Il cronoprogramma dei lavori intanto va avanti: "È stato aggiudicato l'appalto dei lavori - prosegue Brescia - E ora la ditta dovrà presentare il progetto realizzato. Ci piacerebbe che fosse realizzato il centro in uno degli edifici del futuro parco, visto che non esiste una struttura simile in tutta la Puglia. Spero sia un appello che accoglierà anche Emiliano".

Una ferita che ancora brucia per la città, mentre il numero delle vittima sale. "Proprio oggi siamo stati contattati dalla famiglia di un'altra residente del quartiere scomparsa per mesotelioma - aggiunge il presidente del Comitato - Ne abbiamo contate oltre 700 in città, ma contando che il tumore si sviluppa in decenni, potrebbero non essere le ultime". E dopo la pausa estiva, il Comitato tornerà a seguire il progetto del futuro parco: "Cercheremo anche nuove soluzioni per un problema comune dei nuovi parchi in città, quello delle ombreggiature - spiegano - magari si potrebbe pensare a piantunare un maggior numero di alberi".