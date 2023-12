Apre a Fasano il Famila Superstore del Gruppo Megamark: 8 milioni l’investimento e 45 assunzioni

Apre a Fasano, via Roma n. 333, un nuovo Famila Superstore, appartenente alla rete di pdv affiliati del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader nella distribuzione moderna con oltre 500 punti vendita nel Mezzogiorno con le insegne A&O, Dok, Famila e Sole365.

L’apertura, per un investimento di 8 milioni di euro, ha previsto l’assunzione di 45 risorse.

«Continua il percorso di crescita della nostra rete vendita – dichiara il Direttore Vendite Franchising del Gruppo Giovanni Sicolo – con supermercati di ultima generazione. Inoltre, grazie alla diversificazione dell’offerta, i Famila rendono accessibile la spesa di qualità al maggior numero di persone e offrono servizi sempre più volti alle esigenze del cliente».

La nuova struttura, di circa 1400 metri quadri di superficie, presenta ambienti interni spaziosi e un parcheggio con oltre 100 posti auto. A disposizione dei clienti tutte le aree del fresco: ortofrutta, gastronomia, panetteria, macelleria e pescheria; nel reparto ortofrutta un vasto assortimenti di frutta e verdura, anche biologica, oltre a confezioni salva igiene pronte da gustare e cucinare; in gastronomia prodotti gourmet ed eccellenze nazionali e locali garantite DOP e IGP; in panetteria produzione in loco di pane e focacce assortite, sfornate in diversi momenti della giornata e in macelleria un vasto assortimento di carne selezionata e controllata oltre che piatti pronti da cuocere. Ad arricchire l’offerta anche un servizio di prenotazione di piatti gastronomici pronti e specialità ittiche da asporto. In un angolo enoteca con cantinetta refrigerata disponibili anche una selezione di vini e birre pregiate. Ampio spazio, inoltre, è dedicato una vasta gamma di capsule, cialde, tisane e infusi, oltre che ai prodotti per vegetariani, vegani e a quelli proteici.

Il supermercato è dotato di casse veloci e digital infopoint per consultare gli ingredienti dei preparati, verificare i prezzi e prenotare il proprio turno ai banchi assistiti; è prevista, inoltre, la sanificazione quotidiana ad ozono di ogni reparto.

Sul sito www.prenotaeritira.it sarà inoltre possibile acquistare piccoli elettrodomestici, casalinghi e oggetti per il tempo libero da ritirare e pagare nel punto vendita senza spese di spedizione.