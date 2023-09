Nuovi servizi comunali per l'orientamento al lavoro e la formazione, a Bari partono le attività dello sportello 'Acto'

Da oggi, nell’Area Cittadini di Porta Futuro Bari, sono attivi i nuovi servizi dello sportello Acto (Apprendimento, Competenze, Transizioni, Orientamento), progetto del Comune di Bari, afferente alla misura Punti Cardinali della Regione Puglia.

I servizi di orientamento per la formazione e il lavoro erogati ai cittadini rappresentano un potenziamento di quelli già offerti dal job centre del Comune di Bari nell’ambito delle politiche attive del lavoro con il fine di migliorare le opportunità lavorative per giovani e adulti.

Acto, infatti, include lo sviluppo di attività di orientamento destinate a diverse fasce d’età, partendo dagli studenti delle scuole primarie sino ad arrivare agli over 50, profilate secondo competenze di partenza e prospettive di crescita professionale. Inoltre, tra gli obiettivi principali di Acto vi sono anche la creazione di ulteriori spazi di ascolto, dialogo e confronto tra imprese, professionisti, cittadini; la contaminazione tra saperi ed esperienze; la facilitazione dell’incontro tra studenti delle discipline umanistiche ed esperti del settore della cultura e dello spettacolo.

Acto con i suoi partner promuove e organizza orientation labs, laboratori didattici, esperienziali o narrativi realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali; job days, giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con relatori qualificati, stakeholder pubblici e privati del territorio; orientation desk ovvero attività di accoglienza e orientamento per richiedere informazioni sul mercato del lavoro, individuare percorsi in linea con le proprie competenze e attitudini.

I primi nove incontri gratuiti di orientamento per la formazione e il lavoro organizzati da Acto, riservati a massimo 25 partecipanti, dedicati al settore dello spettacolo, del design e della comunicazione, si sono aperti stamattina con un laboratorio Tecnico Audio/Fonico a cura di Miky Giove (Doc Servizi).

Il calendario di Orientation labs - Skilling up (ore 8.30-14.30)

18 settembre - Direttore di produzione a cura di Paolo Palasciano (Doc Servizi), 19 settembre - Film maker a cura di Vincenzo Ardito (Distretto Produttivo Puglia Creativa), 21 settembre- Social Media Manager e Ufficio Stampa a cura di Roberta Ruggiero (Distretto Produttivo Puglia Creativa), 25 settembre - Tecnico luci/Light designer a cura di Stefano Limone (Doc Servizi), 3 ottobre - Progettista e Project manager per le imprese culturali a cura di Cinzia Lagioia (Distretto Produttivo Puglia Creativa), 6 ottobre - Sviluppatore giochi per l’educazione a cura di Aldo Campanelli (Distretto Produttivo Puglia Creativa), 10 ottobre - Coreografo a cura di Elisa Barucchieri (Distretto Produttivo Puglia Creativa),11 ottobre- Videogame designer a cura di Cristiano Convertino ( Distretto Produttivo Puglia Creativa).

Tra settembre e ottobre, Acto entrerà nelle classi delle Scuole primarie di primo grado e Scuole secondarie di secondo grado per incontrare bambini e ragazzi e condurli alla scoperta delle professioni più innovative. Le scuole coinvolte della città di Bari saranno Scuola primaria Gianni Rodari, Scuola primaria M. Mameli, Istituto comprensivo B. Grimaldi - L. Lombardi, Istituto comprensivo Japigia II - Torre a Mare, l’istituto Gorjux - Tridente -Vivante.