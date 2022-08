Banca Popolare di Puglia e Basilicata, approvati schemi conto economico: "Utili su del 38%"

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha approvato gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale al 30 giugno 2022 e le note esplicative che includono, relativamente al confronto con il primo semestre 2021, gli effetti dell’acquisizione dal Gruppo Intesa Sanpaolo del ramo d’azienda ex UBI costituito da 26 filiali, confluite nel perimetro della Banca a partire dal 24 maggio 2021.

I risultati evidenziano un utile al netto delle imposte pari ad 7,6 mln di euro, in crescita del 38% rispetto alla media semestrale 2021, al quale hanno contribuito in maniera significativa tutte le aree di business della Banca. Gli aggregati patrimoniali si posizionano su livelli in linea con quelli di fine 2021. Nel dettaglio, gli impieghi a clientela sono pari a 2.651 mln di euro, mentre la raccolta diretta ammonta a 4.597 mln di euro.

In miglioramento i principali indici di bilancio: l'Npl ratio netto al 2,3% ed il Coverage dei deteriorati raggiunge il 51,6%. Tenuto conto della quota capitalizzabile dell’utile di periodo, il Cet1 phased in risulta pari al 14,3% mentre il TCR si attesta al 15,3%. La Relazione Semestrale sarà oggetto di esame da parte del CdA che si svolgerà nel mese di settembre.