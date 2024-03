Vacanze di Pasqua, molti europei scelgono Bari: "Al 25esimo posto fra le destinazioni più desiderate"

Bari è una delle mete preferite dai turisti europei. Il capoluogo pugliese è al 25esimo posto della classifica stilata dal motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it. Gli analisti del portale web ha verificato un aumento delle ricerche di voli del 13% nell'ultimo periodo: i turisti, infatti, sono alle prese con la scelta di destinazioni ideali per le vacanze di Pasqua. È in crescita del 16%, rispetto allo stesso periodo festivo dell'ano scorso, l'indagine web degli utenti per trovare una buona sistemazione negli alberghi.

Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare durante la Pasqua 2024, riporta l'agenzia Dire, stanno scegliendo l'Italia. Il clima primaverile nel Bel Paese, la ricchezza di cultura, paesaggi, tradizioni, così come la ricca offerta di enogastronomia e ospitalità hanno fatto in modo che l'Italia sia diventata il secondo paese più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze, dietro alla Spagna e prima del Portogallo. Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante la Pasqua 2024 indicano che una grande maggioranza ha optato per Roma, che è diventata la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi e la seconda più richiesta per i britannici. Tra le altre città italiane scelte per Pasqua dagli stranieri troviamo Milano, Venezia, Firenze, Napoli e Catania.

Anche per gli stessi italiani è Roma l'ottava città più ambita al mondo per trascorrere questi giorni di riposo e svago. Inoltre, le capitali e le città principali dei paesi europei sono le prime destinazioni più desiderate: Parigi (1), Amsterdam (2), Barcellona (3), Londra (4), Praga (9), Madrid (10), Lisbona (11), Valencia (13), Siviglia (15), Budapest (17), Vienna (18), Bucarest (19), Tenerife (20) e Berlino (22). Anche altre città italiane sono molto ricercate, come Napoli (5), Catania (6), Milano (7), Palermo (14), Torino (23), Firenze (24) e appunto Bari (25). Quelli che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per New York al 12esimo posto.