Il porto di Bari 'protagonista' dell'estate di Msc: quasi 10mila crocieristi attesi nelle settimane centrali di agosto

Nelle settimane a ridosso di Ferragosto saranno oltre 9.600 i passeggeri Msc che si imbarcheranno dal porto di Bari, per una crociera nel Mediterraneo. Numeri "al di sopra delle aspettative" per la compagnia di navigazione, per la quale Bari rappresenta uno degli scali principali di questa stagione.

Ad agosto, come per tutto il periodo estivo, saranno MSC Fantasia, MSC Sinfonia e MSC Musica a fare scalo in città, "con importanti benefici non solo per le realtà attive nel settore turistico, ma anche per le numerose altre attività operative in questo periodo", sottolinea Msc.

"Anche per questa estate l’Italia e il Mediterraneo sono protagoniste indiscusse della programmazione MSC Crociere. Sono tanti gli italiani che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto a bordo delle nostre navi, grazie alla ricca offerta di itinerari e alla presenza di un numero di destinazioni raggiungibili con le nostre unità. Tra le mete scelte dai nostri connazionali per festeggiare il Ferragosto non dimentichiamo, naturalmente, il Nord Europa, con le suggestive crociere dei Fiordi o capitali baltiche e i Caraibi. Il boom di crocieristi conferma che gli sforzi per far ripartire tutte le nostre navi della flotta sono stati premiati e che le vacanze in crociera sono in cima alla lista delle preferenze degli italiani e non solo".