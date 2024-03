Collegamento diretto Statale 16 bis-Porto di Molfetta, ok del Cipess: "Progetto finanziato"

"Abbiamo appreso che nell’ultima seduta del Cipess con all’ordine del giorno il contratto di programma MIT-ANAS 2021-2025 è stato inserito tra gli interventi immediatamente cantierabili sul territorio pugliese l’importante progetto a servizio del nuovo Porto di Molfetta per un collegamento diretto con la Strada Statale 16 bis". Lo dichiara, in una nota, l’assessora ai Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia

"A questa buona notizia si affianca però una cattiva - sottolinea l'assessora - non sono stati inseriti tra i progetti finanziabili altri interventi importantissimi per la viabilità pugliese e più volte segnalati dalla Regione Puglia come prioritari. Si tratta degli interventi sulla Strada Statale 100 e sulla Strada Statale 7ter Bradanico-Salentina, per i quali del resto negli ultimi mesi e settimane abbiamo scritto più volte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ad Anas per chiedere un incontro e un confronto, sia sulla progettazione in corso, non sempre conforme alle richieste del territorio, che sulla mancanza dei finanziamenti".

"Prendiamo atto della scarsità dei finanziamenti - ha concluso l’assessora Maurodinoia - ma ci sono strade e situazioni che mettono costantemente a rischio la vita dei cittadini che andrebbero considerate prioritarie e irrevocabili. Noi non ci diamo per sconfitti e giocheremo tutte le nostre carte, facendoci portavoce delle necessità del territorio".