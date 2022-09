La Fiera del Levante sede di NextHub della Deloitte: sarà nell'ex Eataly, previsti 1500 nuovi ingressi

I padiglioni ex Eataly della Fiera del Levante ospiteranno NextHub, il nuovo centro di eccellenza di Deloitte inaugurato a Bari. Uno spazio complessivo di 8.000 metri quadrati, con almeno 800 postazioni lavorative allestite con criteri innovativi e con attenzione alla sostenibilità, con l’obiettivo di promuovere il benessere delle persone nei luoghi di lavoro.

Per NextHub Deloitte aveva già annunciato 1500 ingressi, sottolineando il forte legame con il territorio e l’impegno a stimolare la crescita in tutto il Sud, per consentire ai giovani di affrontare le sfide sociali e del mondo del lavoro rimanendo nei propri luoghi di origine.

“Oggi più che mai è necessario investire sulla formazione dei giovani, dando loro competenze e opportunità di lavoro, con uno sguardo particolare al Mezzogiorno” – dichiara Fabio Pompei, AD di Deloitte Italia. “Il centro di eccellenza di Deloitte in Puglia e la nuova sede di Bari vanno in questa direzione, in linea con il nostro impegno per un Paese sempre più innovativo, competitivo e sostenibile.”

"Siamo orgogliosi di poter annunciare la nuova sede di Bari” – dichiara Luca Pirovano, AD di Deloitte NextHub. “Il centro di eccellenza nasce con l’obiettivo di contribuire alla trasformazione digitale del Paese e vuole essere un luogo dove ragazze e ragazzi potranno intraprendere un percorso professionale stimolante, attraverso una formazione di alto livello e un approccio al lavoro e alla specializzazione innovativi. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere le istituzioni e le realtà accademiche locali per rafforzare il legame tra il territorio e le nuove generazioni, consentendo ai giovani di acquisire e potenziare le competenze per affrontare le nuove esigenze del mercato del lavoro direttamente in loco, minimizzando gli spostamenti e massimizzando le risorse locali”.

“Non possiamo che dirci entusiasti” - dichiara Pasquale Casillo presidente dell’Ente autonomo Fiera del Levante - “della grande occasione che viene riservata al nostro territorio. Poter essere attrattivi per giovani di talento, accompagnandoli in un percorso di alta formazione significa consolidare capitale umano di valore, a disposizione delle nostre comunità, imprese ed istituzioni. Sarà altresì di grande impatto l’incubatore di start up che il nostro Ente e Deloitte promuoveranno ed animeranno nell’ambito del nuovo insediamento, che costituirà un ulteriore elemento di sinergia con le attività fieristiche e congressuali svolte in Fiera".