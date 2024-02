Fruit Logistica a Berlino, la Puglia fra le protagoniste della fiera internazionale

Dal 7 al 9 febbraio la Regione Puglia sarà a Berlino per il Fruit Logistica 2024, la grande fiera internazionale dedicata al comparto ortofrutticolo. Un’occasione strategica per le aziende pugliesi di incontrare buyer e operatori specializzati, avviare nuovi rapporti commerciali e confrontarsi con gli oltre 2.800 espositori provenienti da ogni angolo del mondo alla Messe Berlin. La Regione Puglia al Fruit Logistica 2024 sarà rappresentata da Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale.

"Secondo gli ultimi dati del Sismografo di Unioncamere Puglia - ricorda l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia - al 30 settembre del 2023 l’export di prodotti ortofrutticoli pugliesi in Germania è cresciuto del 16,0%, che significa +34 milioni di euro, confermandosi stabilmente quale paese target delle nostre aziende, con ben 251 milioni di merce acquistata nei primi 9 mesi del 2023. Nel mercato tedesco la Puglia mantiene saldamente il primo posto davanti a Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige, che nel 2016 la precedevano e che hanno in gran parte produzioni 'complementari' a quelle pugliesi. Anche per effetto delle dinamiche internazionali dei prezzi, sono cresciuti i valori di export della Puglia in Polonia (+9 mln), Francia (+6), Austria (+8), Svizzera (+9), Regno Unito (+5), Spagna (+9). Essere operativi e attivi al Fruit Logistica di Berlino significa anche toccare con mano quali sono i servizi e le soluzioni tecniche innovative utili per portare dalla Puglia sulle tavole dei consumatori, in Europa e non solo, frutta e verdura sempre di altissima qualità, con l’obiettivo di migliorare la shelf life degli alimenti e affrontare le complessità logistiche e di movimentazione delle merci altamente reperibili, nello scenario di crisi che stiamo vivendo su scala globale. Al Fruit Logistica 2024 la Puglia avrà uno spazio più grande, attrezzato dalla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali in stretta sinergia con Unioncamere Puglia, per dare visibilità e opportunità alle aziende che rappresentano l’eccellenza ortofrutticola pugliese e per dare risalto alle attività istituzionali dedicate alla valorizzazione e promozione dei nostri prodotti".

"Una partnership consolidata, quella tra Unioncamere Puglia e l’assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia - afferma la presidente di Unioncamere Puglia, Luciana Di Bisceglie - che ha sempre tenuto in grande considerazione una manifestazione fieristica come Fruit Logistica, che negli anni si è rivelata un validissimo trampolino di lancio per le nostre imprese. L’ultimo Sismografo di Unioncamere Puglia conferma la crescita della proiezione internazionale del comparto. Vuol dire che abbiamo lavorato bene e, come emerge dall’analisi dei dati di bilancio, il settore è sano e investe, nonostante le spinte inflattive. Serve quindi tornare a ragionare in modo concertativo delle dinamiche di prezzo lungo la filiera. Abbiamo a che fare con aziende sempre più moderne, come testimonia il raddoppio delle società di capitali rispetto a cinque anni fa".

Tra gli eventi istituzionali in programma al Fruit Logistica a Berlino si segnala giovedì 8 febbraio alle 11.30 nella Hall 4.1 - stand C.22 (padiglione che ospita la Regione Puglia) il workshop promosso da Confcooperative Puglia 'Le uve apirene pugliesi: tra innovazione varietale, export e sfida alle royalties', durante il quale sarà data evidenza ai risultati e alle possibili applicazioni del progetto del Consorzio Nu.Va.U.T, sostenuto nell’ambito della Sottomisura 16.2 del Programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, dedicata ai progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi tecnologici in ambito rurale. Al Fruit Logistica 2024 sarà anche presentata ufficialmente LUV, la prima fiera europea interamente dedicata alla filiera dell’uva da tavola in programma dal 22 al 24 ottobre 2024 in Fiera del Levante a Bari. La conferenza stampa è in programma giovedì 8 febbraio 2024 alle 14.30 nell’Italian Fruit Village - Hall 4.2 - Stand A20 - A30 e sarà anche occasione utile per i buyer e le aziende presenti a Fruit Logistica 2024 per conoscere il Comitato Organizzatore di LUV - Fiera dell’Uva da Tavola 2024, composto da Fruit Communication, APEO - Associazione Produttori Esportatori Ortofrutticoli, CUT - Commissione Italiana Uva da Tavola e l’Associazione Uva da Tavola Siciliana.