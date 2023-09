Posteggi liberi nei mercati cittadini e chioschi in piazze e giardini: pronta la graduatoria

E' stato pubblicata sul sito del Comune di Bari la graduatoria definitiva relativa al bando per l'assegnazione sia dei posteggi liberi presso i mercati cittadini, sia dei posteggi isolati, sia dei chioschi ricadenti nelle piazze e nei giardini, relativo al primo semestre 2023, approvata con determinazione dirigenziale n. 2023/13460 del 07/09/2023.

Le postazioni rese disponibili attraverso il rilascio di concessione e ora assegnate, sono dislocate nei mercati coperti giornalieri di “Madonna del Carmelo” in corso Mazzini, “San Girolamo” in via San Girolamo, “San Filippo Neri” in via Vaccarella, “Santi Pietro e Paolo” in viale Lazio, “Sant’Antonio” in piazza Balenzano, “San Pio da Pietralcina” in via Caldarola, “Santa Scolastica” in via G. Modugno, “San Marcello” in via Fortunato, “Fiori e Ceri” presso la necropoli di Bari, ingresso via T. Fiore” e “Santa Chiara” su via Aristosseno; nei mercati scoperti settimanali del martedì in via Vaccarella, del martedì a Palese, del mercoledì a Torre a Mare, del giovedì in via Salvemini e del venerdì in via De Ribera.

La pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale del Comune di Bari equivale ad ogni effetto a notifica agli istanti e, pertanto, non seguirà comunicazione agli stessi, fatta eccezione per tutti coloro che sono risultati primi nelle varie graduatorie, nei confronti dei quali si provvederà alla formale assegnazione dei posteggi con successivi atti dirigenziali. Nei confronti del provvedimento di approvazione della graduatoria può essere proposto ricorso al TAR Puglia-Bari entro sessanta giorni, oppure ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di notifica dell’atto, ovvero dall’08/09/2023. Per informazioni:Giuseppe Manzari, Settore Polizia Annonaria Ecologia e Attività Produttive, Comune di Bari (telefono 0805773958, indirizzo e mail g.manzari@comune.bari.it).