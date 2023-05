Grotte di Castellana, numeri da record: 8500 visitatori durante il ponte del primo maggio

Circa 8.500 i turisti in quest’ultima settimana, da venerdì 28 aprile a ieri lunedì primo maggio, oltre 9.600 i turisti registrati dal 22 al 25 aprile. Quasi triplicati i turisti da gennaio ad aprile, sino a raggiungere i 13.808 turisti in più rispetto ad aprile 2022. Gli ingressi nelle Grotte di Castellana sono aumentati del 45%, le prenotazioni online dell’82% rispetto al 2022. In forte aumento (+78%) anche le visite delle scolaresche per il sito carsico e per 'Hell in the Cave'.

"Questa è la dimostrazione che il sito carsico sta funzionando bene tanto da portarci risultati evidenti - ha sostenuto il presidente delle Grotte di Castellana srl, Francesco Manghisi - In questi ultimi mesi ci siamo sforzati di ottimizzare l’organizzazione per dare ai visitatori il massimo comfort e il minor disagio possibile. Ad esempio abbiamo spinto molto sulle prenotazioni online per fare in modo che il turista attenda il meno possibile, e abbiamo

contattato tutte le scuole d’Italia per far sapere loro che le Grotte di Castellana restano un punto di riferimento importante per la cultura del territorio e non solo".