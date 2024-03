Inaugurata la nuova sede del mercato settimanale a Santo Spirito: bancarelle in via Udine

Il mercato di Santo Spirito si è insediato, questa mattina, il mercato settimanale di Santo Spirito nella nuova area ubicata tra via Udine e via Suor Maria Lucchesi. Sono 76 gli operatori che hanno preso possesso del posteggio assegnato secondo la divisione merceologica, che vede la presenza di 7 attività alimentari e 69 non alimentari.

"Oggi, insieme al direttore della ripartizione Michele Cassano, abbiamo accompagnato gli operatori nella prima fase di apertura del mercato di Santo Spirito in questa nuova sede - commenta l’assessora Carla Palone - Come tutte le novità, necessita di tempo per definire eventuali accorgimenti o miglioramenti in corso d’opera, ma siamo pronti ad accettare tutte le proposte costruttive che arriveranno dagli operatori o dalle associazioni di categoria nell’ottica di migliorare il lavoro dei commercianti e di favorire la partecipazione dei cittadini"

Il trasferimento del mercato settimanale di Santo Spirito nella sede definitiva di via Udine consentirà all’impresa titolare dei lavori di riqualificazione in corso sul lungomare di proseguire con il cantiere e avviare gli interventi sulla nuova viabilità pedonale e carrabile, lato mare, orientativamente fino alla corrispondenza con il bar 'Qui si gode'. I lavori riguarderanno la realizzazione della nuova pavimentazione, differente a seconda delle destinazioni, con il nuovo impianto di pubblica illuminazione e il posizionamento degli arredi. Contestualmente saranno avviati i lavori per la realizzazione delle vasche di trattamento dell’acqua piovana.