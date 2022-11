Atos, Lutech e NTT Data aprono la sede a Bari, l'incontro con il Comune: "Serve una formazione qualificata sui temi dell’ITC"

Un incontro per definire le prospettive assunzionali di tre imprese che hanno da poco aperto ea loro sedi a Bari: Atos, Lutech e NTT Data. Ne ha voluto discutere personalmente il vicesindaco e assessore alle Politiche attive del lavoro, Eugenio Di Sciascio, insieme ai rappresentanti delle tre aziende e alle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. L'obiettivo era appunto illustrare il quadro generale circa le prospettive di sviluppo industriale delle imprese, che finora hanno proceduto all’assunzione di circa 300 unità lavorative. I rappresentanti delle aziende, nell’occasione, hanno prospettato una crescita dei loro stabilimenti per cui si stima l’impiego di 1.500 dipendenti complessivi nell’arco del prossimo triennio.

“È stato un incontro molto proficuo sia per comprendere i risultati ottenuti finora sia le prospettive future delle tre aziende, leader del settore dell’information technology - commenta Eugenio Di Sciascio - In particolare, è stato posto l’accento sulla necessità di favorire una formazione qualificata sui temi dell’ITC, ambito per il quale ci sono ottime prospettive di sviluppo. Anche i sindacati hanno manifestato apprezzamento e disponibilità a lavorare congiuntamente per promuovere un’occupazione di qualità che contribuisca a un sano sviluppo del nostro territorio. Questa attività proseguirà con altre aziende in fase di insediamento sul nostro territorio o con realtà interessate ad individuare ulteriori prospettive di sviluppo e formazione del proprio capitale umano”.