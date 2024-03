Itabus amplia i collegamenti per la Puglia: otto corse al giorno tra Bari e Roma, due per Milano e Bologna

Più collegamenti da Bari per Roma e Napoli, ma anche verso la Sicilia. Itabusn società di trasporto su gomma a lunga percorrenza che fa parte del gruppo Italo, amplia l'offerta da e per la Puglia.

Da Bari, in particolare, sono previsti otto servizi ogni giorno da/per Roma, 6 servizi ogni giorno da/per Napoli, 2 servizi ogni giorno da/per Milano e Bologna. Cresce la frequenza di servizi anche lungo la Bari – Catania: da 2 a 4 ogni giorno con una nuova partenza da Bari alle 9:30 (arrivo a Catania alle 18:50) ed una da Catania alle 10:50 (arrivo a Bari alle 20). Sempre per la Sicilia, si aggiungono collegamenti da Bari verso Enna, Caltanissetta e Agrigento. Introdotti, poi, 2 viaggi giornalieri tra Bari e Cosenza, Sibari, Lamezia Terme e Villa San Giovanni.

Altre novità riguardano la città di Taranto: servita direttamente a Cosenza, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano e Bergamo. Da 2 a 6 viaggi quotidiani con la Capitale, raddoppiati i collegamenti tra Taranto e la Sicilia, da 2 a 4 al giorno con una nuova partenza da Taranto alle 10:56 ed un nuovo arrivo a Taranto alle 18:35. Inoltre, verso la Sicilia introdotte nuove fermate che uniranno Taranto a Enna, Caltanissetta e Agrigento. 4 collegamenti con Napoli, Firenze e Bologna (partenze da Taranto 9:35 e 16:35, arrivi a Taranto 14:25 e 22:20). Introdotti 2 servizi giornalieri tra Taranto e Cosenza (partenza da Taranto alle 10:56 arrivo a Cosenza 13:55; partenza da Cosenza alle 15:40 arrivo a Taranto alle 18:35).

Confermati, infine i collegamenti tra Napoli, Roma e le destinazioni pugliesi di Lecce, Brindisi, Andria, Monopoli, Ostuni, Fasano.

“La nostra offerta in Puglia sta crescendo di anno in anno. Siamo in regione da quando siamo partiti e continuiamo ad incrementare i servizi perché il territorio risponde sempre molto bene. C’è una forte domanda di trasporto e noi siamo in grado di collegare le città pugliesi alle grandi mete del centronord, oltre ad aver introdotto nuove connessioni con le altre località strategiche del meridione” dichiara Francesca Fiore, Amministratore Delegato Itabus.