Tornano i mercati serali a Bari: bancarelle al tramonto nelle prime settimane di luglio e agosto

Bancarelle dal tramonto fino a sera. Tornano anche quest'anno, per la stagione estiva, gli appuntamenti con i mercati serali a Bari. Il calendario, frutto della collaborazione tra l’assessorato allo Sviluppo economico e le associazioni sindacali e datoriali dei mercati, prevede le aperture 'by night' rispettivamente nella prima settimana di luglio e di agosto.

Il primo appuntamento (ore 16-21 circa) previsto lunedì 3 in via Portoghese. A seguire: 4 luglio via Vaccarella, Carbonara/ via Del Turco, Palese; 5 luglio lungomare, Santo Spirito / via Valle e Giglioli, Torre a Mare / via Caldarola, Japigia; 6 luglio piazzale Lorusso, San Pasquale; 7 luglio via De Ribera, San Paolo. Le medesime aperture saranno replicate la prima settimana di agosto.

“Anche quest’anno vogliamo augurare buon lavoro a tutti gli operatori mercatali che da anni, con coraggio, hanno scelto di intraprendere questa sfida - commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. In questi anni abbiamo insistito molto sulla flessibilità dell’offerta mercatale offrendo sia agli operatori sia ai cittadini diverse occasioni di incontro in orari e giornate che potevano favorire il lavoro da un lato e la frequentazione dall’altro. Ci sono stati tanti punti di forza e alcuni di debolezza in questa esperienza, ma crediamo di aver creato le condizioni affinché si diffonda una nuova concezione di mercato cittadino quale luogo di socialità e di incontro oltre che di acquisto. In questo modo abbiamo avvicinato anche target di cittadini differenti offrendo ai quartieri un presidio importante sia economico sia sociale in un momento diverso da quello abituale”.