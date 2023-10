McDonald's cerca personale, il 27 ottobre a Noicattaro una giornata dedicata alle selezioni

Una giornata dedicata alla selezione di personale da impiegare nei ristoranti McDonald's. L'attività si svolgerà a Noicattaro il prossimo 27 ottobre e rientra nel progetto 'Locus Noha New Orientation Hub Activities' che continua a tracciare percorsi di opportunità lavorativa attraverso i 'Job Days'. L'iniziativa, promossa dal dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia e realizzata all’interno dell’avviso 'Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro', è una delle misure sperimentali della strategia regionale 'Agenda per il lavoro Puglia'.

Lo sportello di orientamento al lavoro, attivo negli uffici comunali della zona Pip, sarà partner della nota catena di fast-food McDonald’s nella ricerca di risorse da inserire presso i propri store.

L'appuntamento è previsto per venerdì 27 ottobre 2023 dalle 9.00 alle 14.30, presso gli uffici comunali della zona Pip, in viale Sindaco Saponaro, a Noicattaro. L’evento è aperto a 60 partecipanti che potranno prenotarsi telefonando allo 0804164680 o scrivendo a punticardinalinoicattaro@gmail.com

Durante il recruiting day sarà possibile incontrare i manager, consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere un colloquio per partecipare alla selezione come 'Addetto alla Ristorazione - Crew'.

"L’obiettivo del progetto Punti Cardinali è fornire alla cittadinanza gli strumenti necessari per avere supporto e sostegno nella ricerca del lavoro - ha dichiarato il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato - L’istituzione di uno sportello fisico in una struttura comunale costituisce un punto di riferimento certo per giovani e cittadini che sino ad oggi si sono sentiti disorientati e che finalmente potranno essere guidati nella ricerca di un’occupazione. Attraverso i laboratori e le giornate di orientamento al lavoro come questa, possiamo dare una concreta opportunità a persone disoccupate e inoccupate".