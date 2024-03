Bancarelle e street food per la festa di San Nicola: arriva la graduatoria per la concessione dei posteggi

Bari si prepara alla festa di San Nicola. E' stata pubblicata sul sito del Comune, la graduatoria provvisoria, stilata dalla ripartizione Sviluppo economico, relativa all’avviso per la concessione temporanea dei posteggi nell’ambito della sagra in programma dal 6 al 9 maggio.

Su 188 istanze pervenute per l’assegnazione di spazi per la vendita di prodotti non alimentari, di artigianato, dell’enogastronomia pugliese, paninoteche mobili, fast food, friggitorie e street food, 13 sono quelle escluse per ragioni puntualmente indicate nella relativa determinazione dirigenziale.

Il posizionamento dei veicoli avverrà dalle ore 14 alle ore 18 del prossimo 6 maggio, mentre l'attività di vendita sarà possibile dalle ore 18 dello stesso giorno.

Avverso il provvedimento -ricorda il Comune - potranno essere prodotte osservazioni e/o documentazione integrativa, da presentarsi all'ufficio protocollo del settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive utilizzando la piattaforma www.autorizzo.com entro e non oltre il prossimo 11 aprile. Il 15 aprile 2024 sarà pubblicata la graduatoria definitiva.