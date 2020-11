Senaf presenta Innova Food Tech Day, l’evento in streaming dedicato agli operatori della filiera alimentare e delle bevande

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Milano, 24 novembre 2020 – Tutto pronto per la prima edizione di Innova Food Tech Day – l’appuntamento B2B dedicato al settore delle tecnologie della filiera alimentare e delle bevande, organizzato da Senaf, Gruppo Tecniche Nuove e da Confindustria Bari-Bat, che si svolgerà in virtuale il 27 novembre 2020 e sarà rivolto a tutti gli operatori del settore. L’apertura dei lavori della 1° edizione virtuale di Innova Food Tech Day sarà avviata da Emilio Bianchi, Direttore generale di Senaf e Davide Lenarduzzi, Exhibition Manager, ai quali seguiranno i Saluti Istituzionali di Cesare De Palma - Presidente Sezione Meccanica Elettrica ed Elettronica Confindustria Bari Bat. L’evento digitale si struttura in 4 diverse tematiche: Made in Italy e territorialità, Shelf life: nuovi traguardi, Trattamenti superficiali innovativi negli impianti per la produzione alimentare e delle bevande e Food and Beverage Sustainable Experience. Dalle ore 10:15 alle 11:15 inizia la sessione dedicata al Made in Italy e alla territorialità, in cui si discute sulla sicurezza alimentare nel contesto della valorizzazione dei prodotti italiani. Intervengono l’Avv. Corinne Correra, esperto di Legislazione degli Alimenti, Paolo Stacchini, Direttore di Reparto SANV - Sicurezza chimica degli Alimenti, Istituto Superiore di Sanità e il Dott. Francesco Librandi di ICQRF, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Dopo una breve pausa si ricomincia alle ore 11:30 fino alle ore 12:50 per la seconda seduta, Shelf life: nuovi traguardi e partecipano il Prof. Agostino Macrì, Unione Nazionale Consumatori, già Direttore Sicurezza Alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità, la Prof.ssa Giuseppina Tantillo, Università di Bari, la Dott.ssa Laura Mongiello, Presidente Ordine Tecnologi Alimentari Regioni Basilicata e Calabria e la Dott.ssa Maria Rosaria Milana, Istituto Superiore di Sanità. La Shelf life significa “vita di scaffale” e si utilizza per dichiarare la vita commerciale del prodotto, quindi il tempo che trascorre tra la produzione e il consumo dell’alimento senza che ci siano rischi per la salute del consumatore e grazie agli esperti vedremo come funziona questo ciclo di vita. Alle ore 14 inizia la terza fase della giornata riservata ai Trattamenti superficiali innovativi negli impianti per la produzione alimentare e delle bevande, questa sessione, moderata dal Prof. Mario Guagliano del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, descrive quali trattamenti specifici si usano nelle industrie per conservare al meglio il food and beverages. Relazionano l’Ing. Giandomenico Vita - Head R&D Fluoropolymers Coatings PRAXAIR S.r.l., Sabino Di Pierro, FISMET, Amministratore delegato, Dr. P. Lardi Sidel, Material Specialist, la Ricercatrice Senior S. Bagherifard del Politecnico di Milano e l’Ing. S. Mancinelli (EsseCI). L’ultima sessione, programmata alle ore 15:00, tratta del Food and Beverage Sustainable Experience e prendono parte alla tematica Gennaro Durante, Founder di ForeThinking Srl Circular Strategies, il Prof. Lucia D'Accolti, Professore Associato Dipartimento di Chimica Università degli Studi "A. Moro" Bari, Attila Veress, Designer ForeThinking ed ecoDesign Industriale e Attilio Posa, Amministratore Stampasud Spa - Food Packaging ecosostenibile. In più all’interno di Innova Food Tech Day si sommeranno, al ricco calendario, altri tre eventi speciali: uno dedicato al Vapore come alimento a cura di De Palma Thermofluid partner di Spirax Sarco, un intervento coordinato da SolidEngineering e un workshop gestito da ABB. In parallelo ai convegni presentati alle ore 14:30 ci sarà una seconda room dedicata all’assemblea di Confindustria Bari Bat assieme a Federalimentare, aperta agli interessati previa registrazione. Per assistere gratuitamente alla manifestazione basta registrarsi e collegarsi al seguente link: https://digital.innovafoodtech.it/login .