Numeri da record per il turismo in Puglia: nel 2023 superati i 16 milioni di presenze

Superati i 16,3 milioni di presenze nel 2023 in Puglia. Il numero emerge dal report dell'Osservatorio di Pugliapromozione su dati Istat/Spot (Sistema Puglia per l'osservatorio turistico) presentato oggi alla Bit di Milano nel corso della conferenza istituzionale dedicata a '#weareinPUGLIA 2024 Performance, Strategie e Sviluppo Turistico della Destinazione'.

I dati indicano, secondo quanto riporta l'Ansa, una crescita del turismo internazionale del 22% per gli arrivi e del 16% per le presenze rispetto al 2022. Il bilancio complessivo segna un +8% per gli arrivi e un +4% delle presenze.

La quota di turisti stranieri è passata dal 29% al 34% nell'arco di un anno. Trend positivo per gli arrivi nel periodo che va da giugno a settembre (+3% gli arrivi e +0,5% le presenze), ma anche da ottobre a dicembre (+10% presenze gli arrivi e +5% i pernottamenti/presenze). La permanenza media è stata di 3,5 notti.

Dall'analisi dei numeri emerge il recupero e superamento del movimento turistico del 2019, grazie anche alla ripresa del turismo internazionale, anche di lungo raggio: rispetto al 2019, le presenze nel 2023 segnano +34% per gli arrivi e +30% per le presenze.