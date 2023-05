Prima svolta nella vertenza Network Contacts, i sindacati: "Ritirate le 150 lettere di trasferimento da Molfetta a Palermo"

Prima, positiva, svolta nella vertenza che riguarda 150 tra lavoratori e lavoratrici su circa 500 addetti del call center Network Contacts di Molfetta, i quali rischiavano un trasferimento di sede a Palermo nell'ambito di una riorganizzazione della forza occupazionale dell'azienda: a seguito dell'incontro in Prefettura a Bari, promosso da Cgil Filctem, Cisl, Uilcom e Ugl Telecomunicazioni, è emerso che l'azienda ha deciso di ritirare le lettere di trasferimento.

Al confronto odierno, coordinato dalla prefetta Antonia Bellomo, hanno preso parte rappresentanti dell'azienda nonché i parlamentari baresi Marco Lacarra (Pd), Filippo Melchiorre (Fdi) e Gianmauro Dell'Olio (M5S). All'esterno della Prefettura, questa mattina, si era svolto il sit-in di protesta con una nutrita rappresentanza di lavoratori.

Il risultato di oggi, spiega Vito Gemmati, segretario generale Uilcom Puglia, rappresenta "un passo avanti importante per salvaguardare 150 lavoratori e lavoratrici. Ringraziamo il prefetto per un intervento che si è rivelato determinante per riaprire un dialogo che si era arenato non certo per nostra richiesta. I trasferimenti - aggiunge Gemmati - verranno definitivamente scongiurati qualora si riuscisse a trovare un’intesa entro i primi giorni di maggio. Ora è il momento di mettersi al lavoro per arrivare a un compromesso che tuteli i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori: ci auguriamo che tutte le parti in causa sappiano far prevalere il senso di responsabilità nei confronti di centinaia di famiglie. Ma oggi abbiamo mandato anche un segnale alla politica nazionale affinché si impegni a cambiare l’attuale normativa degli appalti di settore che di fatto incentiva la corsa al ribasso sul costo del lavoro e penalizza i lavoratori. Una situazione che, in assenza di interventi concreti, rischia di causare in futuro altre crisi come quelle di Network Contacts”.

Per Gigia Bucci, segretaria generale Cgil Bari, si tratta di un "risultato importante" e "senza la partecipazione dei lavoratori non avremmo potuto far pesare la nostra forza al tavolo delle trattative che è stato intenso e che ci ha visto irremovibili rispetto alla richiesta di ritiro delle lettere di trasferimento. Da oggi - rimarca - possiamo iniziare a trattare con l'azienda".