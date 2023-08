Petizione online contro il licenziamento di 280 lavoratori della Network Contacts di Molfetta: "Decisione devastante per il territorio"

Una petizione per scongiurare il licenziamento di 280 dipendenti della Network Contacts di Molfetta: è quella lanciata online, sul sito Change.org, da Lavoratori in Rete, che segue le iniziative sindacali avviate nei mesi scorsi a fronte di una situazione sempre più a rischio dopo che l'azienda, si legge in una nota, "ha deciso di avviare le procedure di licenziamento di 280 persone della propria azienda a ridosso del fine settimana che anticipa il Ferragosto".

"È inutile sottolineare l'impatto sociale ed economico - spiegano i Lavoratori in Rete - che questo avvenimento porterà sul territorio pugliese ma soprattutto nelle vite di quei lavoratori che hanno dovuto già subire scelte aziendali: nel 2019 un accordo in cui si derogava temporalmente garanzie e tutele previste dal contratto collettivo nazionale e pochi mesi fa l'annuncio di trasferimento coatto verso le città di Taranto e Palermo ( quest'ultimo mai avvenuto grazie alla mobilitazione del mondo sindacale, politico, sociale)". Di qui la necessita di "dare voce al dissenso di chi oggi, per paura, resta in silenzio con la speranza di non essere colpito dal malsano gioco della roulette russa del licenziamento".