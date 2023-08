A due passi da Bari, il teatro all'italiana più piccolo d'Europa: operazione visibilità con Bariexperience.com

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

A Noicàttaro, in provincia di Bari, esiste un suggestivo teatro all’italiana riconosciuto, con i suoi 41 posti a sedere, come il più piccolo d’Europa. Si tratta del “teatro cittadino nojano”, un autentico gioiello pugliese recuperato dopo un delicatissimo intervento di restauro nel 2017 e divenuto, già due anni dopo, anche set cinematografico di un importante film italiano. Il teatro, che sorge dai resti di un vecchio frantoio appartenente ai Duchi Carafa di Noja, ha origine nel lontano 1869 quando il “trappeto” venne adibito, grazie ad un abile lavoro di falegnameria, a Teatro Cittadino al fine di donare alla comunità uno spazio di svago e di cultura. Protagonista di una serie di avventure e cambiamenti, il suggestivo teatro ha ospitato in quasi un secolo di storia rappresentazioni teatrali, attività di emancipazione sociale e culturale, cinematografia e propaganda fascista. “Ora che questo gioiello è tornato ad una nuova vita, diventa estremamente importante valorizzarlo e dargli la visibilità che merita” dichiara Ivan Giuliani, founder di BariExperience.com e consigliere direttivo di Confcommercio Giovani Bari-Bat. “Bari Experience viene consultato ogni mese da migliaia di visitatori di tutto il mondo - quest’anno ne sono attesi circa 200mila - quindi una grande occasione per annunciare che in Puglia, a due passi da Bari, esiste il teatro all’italiana più piccolo d’Europa. Sono convinto che questa piccola meraviglia non passerà inosservata agli occhi dei turisti che, da questo momento, saranno informati con largo anticipo”. Ecco quindi uno spazio digitale dedicato interamente al teatro di Noicàttaro, in 4 lingue, per suscitare l’interesse dei potenziali turisti e spronare gli stessi a contattare il Comune di Noicattaro per eventuali richieste di visite guidate. Quella del teatro cittadino di Noicàttaro è una delle tante iniziative messe in campo da BariExperience.com per non lasciare nulla al caso e valorizzare le più belle attrazioni presenti in Terra di Bari, con azioni mirate e significative. Soddisfatto dell’iniziativa anche il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato: “Dopo 60 anni dall’ultimo spettacolo, finalmente nel 2021 il nostro Teatro Cittadino, dopo un accurato restauro, è tornato fruibile. Abbiamo colto l’occasione della partecipazione a importanti vetrine nazionali, come Casa Sanremo e la Bit a Milano, per raccontare questa particolarità ancora a molti sconosciuta. Come Amministrazione Comunale ci stiamo impegnando per promuovere il patrimonio culturale che abbiamo a disposizione: Noicattaro può diventare un importante centro di attrazione turistica grazie a un territorio tutto da scoprire nelle sue tipicità” . (Foto teatro: Mario Marinoni)