Musei, castelli e parchi archeologici aperti a Ferragosto: ecco dove a Bari e provincia

Luoghi della cultura aperti nel weekend di Ferragosto: anche a Bari e in provincia musei e parchi archeologici aderiscono all'iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura per le giornate del 14 e 15 agosto, con l'obiettivo di offrire "una valida alternativa a turisti e visitatori che desiderino trascorrere alcune ore all’insegna della cultura in piena sicurezza".

A Bari resta aperto il Castello Svevo, secondo i consueti orari del fine settimana (ultimo accesso per le visite alle ore 18), in provincia tra le aperture confermate c'è quella della Galleria De Vanna di Bitonto (8.30 - 15). Sul sito del Mibact (https://cultura.gov.it/evento/ferragosto2021) la lista completa dei luoghi che aderiscono all'iniziativa: per la provincia di Bari figurano anche il Museo archeologico di Gioia del Colle e il parco archeologico di Monte Sannace e il Museo archeologico di Altamura (è consigliato - come specificato sul sito del Mibact - contattare i recapiti indicati nelle relative schede per verificare eventuali variazioni).

Dal 6 agosto 2021 - come indicato ancora sul sito - oltre all’uso obbligatorio della mascherina, all’ingresso dei musei è necessario esibire la Certificazione Verde, o “Green Pass”, insieme a un documento d’identità.

