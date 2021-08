Super Week-end di Ferragosto: come trascorrere i giorni più caldi dell'estate 2021 a Bari e provincia

Sarà un Ferragosto da trascorrere in allegria (anche se con delle limitazioni) ma questo non vuol dire che non si potrà festeggiare in tanti modi divertenti, ecco alcuni consigli per passare una giornata piacevole e in sicurezza.

Gli amanti della natura e del cielo si daranno appuntamanto nel Parchi delle Stelle dove in occasione del picco del fenomeno delle Perseidi o “Lacrime di San lorenzo” si tornerà finalmente ad osservare la volta celeste presso il Centro Visite Torre dei Guardiani, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Sarà possibile trascorrere due giornate all'insegna della cultura nei musei, parchi e castelli di Bari e provincia, i quali resteranno aperti al pubblico nel fine settimana più caldo dell'anno.

Si spalancheranno le porte dell’Inferno nella prima caverna delle Grotte di Castellana, che si prepara a riaccogliere gli spettatori per proporre loro un’esperienza unica e indimenticabile con lo spettacolo 'Hell in the Cave' a Castellana Grotte.

“Firmamento”, l’opera dell'artista e designer Bernardo Palazzo che ha decorato, reso famose e virali i covoni di fieno del territorio locorotondese, sarà illuminata creando uno scenario unico a partire dalle 20.30.

Appuntamento con 'Summer lights', le luci che illuminano i trulli di Alberobello: le meravigliose abitazioni a forma di cono che da 25 anni sono patrimonio dell’Unesco si accenderanno in un tripudio di colori e giochi di luce che renderanno ancora più magica la città, patrimonio dell'Unesco.