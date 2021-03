Vaccini Covid, oltre 16mila vaccinati con il lotto Astrazeneca ritirato. Lopalco: "Nessun evento straordinario"

Oltre 16mila pugliesi sono stati vaccinati con il lotto Astrazeneca bloccato anche in Puglia dopo il parere negativo dell'Aifa. E di questi "non sono riferibili eventi straordinari", segnale, come spiega l'assessore pugliese alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, che "la vigilanza sui segnali di possibili eventi avversi funziona". Insomma, attenzione alta sulla campagna vaccinale da parte della Regione Puglia, ancora di più dopo le notizie sul ritiro del lotto confermate ieri. E l'assessore assicura che "continuano le verifiche incrociate", mentre le dosi somministrate a livello regionale superano quota 410mila, un piccolo record nazionale.