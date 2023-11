Nuove frontiere del digitale a Bari: tra intelligenza artificiale, metaversi, universi del gaming, del cinema e dell’audiovisivo

Creatività e innovazione sono le parole d’ordine di ADE, Apulia Digital Experience 2023, la prima conferenza internazionale made-in-Italy dedicata all’innovazione digitale nelle industrie creative, in programma a Bari da venerdì 10 a domenica 12 novembre all’Apulia Film House (Fiera Del Levante). Tre giorni immersivi di incontri esclusivi e approfonditi con figure di spicco dei diversi settori digitali e creativi. Il ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo dei media, dell’arte e della creatività; l’evoluzione dello storytelling nel metaverso e le prospettive di sperimentazione e crescita per l’impresa italiana e internazionale; la connessione sempre più stretta tra cultura e videogioco e l’utilizzo del videogame nella didattica. Senza dimenticare i contenuti immersivi e le prospettive che il digitale riserva al mondo dell’arte e di tutto l’audiovisivo. Apulia Digital Experience è organizzato da Apulia Film Commission e Rai Com, finanziato dalla Regione Puglia, promosso da Rai e realizzato sotto la Direzione Artistica di Roberto Genovesi.

La giornata inaugurale di venerdì 10 novembre, dopo i saluti istituzionali di Anna Maria Tosto, presidente di Apulia Film Commission, ADE la dedica a Videogames e Alta Cultura curato da Fabio Belsanti (CEO, AgeOfGames). Si esplorerà la complessa connessione tra videogiochi e cultura, con particolare riferimento alla Storia. Si analizzerà come interagiscono e sono modellate le generazioni passate e attuali dai videogiochi, consapevolmente o inconsciamente, all’interno dell’ampio spazio del mercato globale. Inoltre, come si intrecciano l’Alta Cultura, con le sue definizioni in evoluzione, e la Storia con il regno del gioco digitale contemporaneo.

Tra i partecipanti della prima giornata nomi di rilievo del mondo accademico e dei videogames Elisa Di Lorenzo (CEO, Untold Games), Marco Accordi Rickards (Advisory Board Member-devcom, Director-Vigamus Foundation), Matteo Celoro (Founder and Director, Noovola PR & Creative Communications Agency), Ennio De Nucci (Lead Game Designer, Creative Assembly), Marta Fijak (Game Design Expert & Creative Director, Anshar Studios), Raphael Perret (Studio ZB, Reiß & Perret GbR), Matteo Sosso (Lead Game Designer, Untold Games), Robin Zingarelli Longobard, Speakers: Antonio Brusa (Professor of History Teaching, University of Bari, Founder Historia Ludens), Annastella Carrino (Professor of Modern History, University of Bari), Elisabetta Todisco (Professor of Roman History, University of Bari), Claudia Villani (Professor of Contemporary History, University of Bari)

Francesco Biasi (PhD Historical Studies UniSa, President-ArmaVirumQue A.P.S..), Mirko Campochiari (Founder, @Parabellum), Virgilio Ilari (President, Italian Society of Military History), Massimiliano Italiano (Researcher, Italian Society of Military History), Fabio Saksida (Military history researcher, ArmaVirumQue A.P.S.) Arnaldo Cecchini (Professor of Urban Planning, University of Alghero), Amedeo Feniello (Professor of Medieval History, University of L’Aquila), Lukha B. Kremo ( Founder, Kipple Officina Libraria & CyberScrivens), Franco Forte (Director, Urania Mondadori, Founder, Delos Books), Maico Morellini (Founder, CyberScrivens)

Sabato 11 novembre, secondo giorno dell’evento, verterà su tematiche più industriali

del settore dell’audiovisivo, dell’arte e dei media. Si parlerà del dinamico mondo dell’animazione attraverso la prospettiva di due poli attrattivi per l’innovazione del settore: della Puglia e del Regno Unito. Una visione completa sugli incentivi fiscali, le opportunità di finanziamento e i casi di successo, esplorando le sinergie e le differenze che rendono questi mercati unici e competitivi nel panorama internazionale. Si analizzerà anche il futuro degli effetti visivi italiani nell’industria globale. Si discuterà del brand storytelling nell’era del metaverso e di come il mondo digitale stia rivoluzionando l’arte. Il programma delle conferenze si chiuderà con le premiazioni dei Digital Licensing Excellence Awards, primo premio al mondo dedicato al licensing digitale, un’iniziativa di Licensing International e Licensing Italia realizzata appositamente per evidenziare i nuovi sviluppi dei brand negli spazi digitali. Tra i finalisti, Rainbow lancerà in anteprima ad ADE l’App Winx Club – Avatar Creator, Sanrio presenterà il gioco Hello Kitty Happiness Parade, la start up italiana Mash&Co presenterà l’app omonima. Grande attesa per i tre influencer virtuali in finale: dei veri e propri avatar che simulano i comportamenti e le modalità di comunicazione degli Influencer in carne ed ossa. Tra questi l'azienda pugliese Kabum con il progetto Vera Wise, Buzzoole con l’Influencer Virtuale Zaira, l’azienda brasiliana Leghatum con la versione virtuale di Khaby Lame, l’italo-senegalese, influencer più seguito al mondo. Tra i finalisti figurano anche il progetto di metaverso di Rai Cinema e il metaverso del Giro d'Italia, oltre alle due brand nativi digitali CoComelon e Blippi, gestiti in Italia da Maurizio Distefano Licensing.

Tra gli Speakers delle diverse sessioni: Julian Scott (Animation Consultant, Film London), Massimo Modugno (Production Office Manager, Apulia Film Commission), Maria Elena Congedo (Founder & CEO, Congedo Culturarte), Giovanna Bo (COO, DogHead Animation), Michele Fasano (Founder, Sattva Factory), Angelo Poggi (Head of Animation IP, Digital Media & Int’l Co-Productions, Intergea), Giuseppe Squillaci (Producer, Director & VFX Supervisor), Leonardo Cruciano (SFX Supervisor &

Concept Artist), Pasquale Croce (Founder, EDI), Guest Clip: Paolo Strippoli (Film Author and Director), Chris Darril (CEO & Founder, Little Sewing Machine), Diego Grammatico (Business Development Executive, Games London), AgeOfGames), Roberto Talamo (Literary Theorist, Teacher), Antonio Brusa (Professor of History Teaching, University of Bari, Founder of Historia Ludens), Paola Furiosi (Director, PwC Italy), Elisabetta Rotolo (CEO & Founder, MIAT), Raoul Carbone (President, Vigamus Group), Ledjon Dumi (Marketing & Communication Manager, Buzzoole), Maria Grazia Mattei (President, MEET), Lorenzo Incantalupo (General Manager, VIITTA), Franz Rosati (Artist), Matteo Occhipinti (Founder & CEO, Looking for Art).

La giornata si chiude alle ore 19.30, all’AncheCinema di Bari, dove, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, sarà presentato in anteprima internazionale il family movie d’animazione “Kid Santa”, diretto da Francesco Cinquemani - che sarà presente in sala. Prodotto da Minerva Pictures Group e sceneggiato da Mario Bellina e Andrea Fazzini, il film è interpretato da Alec Baldwin, William Baldwin ed Elva Trill. “Kid Santa” è ambientato nel periodo natalizio: Babbo Natale è più stressato e irritabile del solito. Una notte si addormenta in ufficio e si risveglia la mattina dopo nel corpo di un bambino. Il piccolo Babbo Natale, con l’aiuto del fratello Horacio e della nipote Peggy, cercherà il modo di tornare adulto, ritrovando il vero spirito natalizio e scoprire chi sta cercando di sabotare il Natale.

L’ultima giornata dell’evento, domenica 12 novembre, si apre con il saluto del Direttore Artistico, Roberto Genovesi e continua con l’analisi del ruolo del digitale nelle industrie audiovisive, analizzando linguaggi, ma anche il Cinema nell’era del digitale con le innovazioni italiane e i dilemmi etici, ma anche l’impatto dell’uso delle voci artificiali nel doppiaggio. La giornata si chiude con la premiazione del contest “Raccontare la puglia con l’intelligenza artificiale”, dedicato agli autori e ai creativi italiani, promuove la realizzazione di progetti destinati alla presentazione, alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio artistico, culturale e turistico della Regione Puglia attraverso l’ideazione di prodotti digitali basati sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Tra i partecipanti alla giornata conclusiva: Daniele Barone (Education Advisor, Epic Games), Lorenzo Cosentino (Artistic Supervisor, Rainbow CGI), Elisa Di Lorenzo (Co-Founder, Untold Games), Pasquale Croce (Founder, EDI), Massimo Giuliani (Actor and Voice Actor), Emanuela Pacotto (Actress, Voice Actress and Singer), Daniele Giuliani (President, ANAD), Teresa De Santis (Media Professor at Unimercatorum, Former Head of Rai 1), Paolo Corsini (Director of Rai Insights), Marco Lanzarone (Head of Digital Radio & Podcast, Rai), Carlo Infante (President, Urban Experience), Giacinto Fiore (Co-founder, AI Week Italia), Luca Milano (Head of Rai Kids), Caterina Stagno (Digital & Transmedia Content, Rai), Nicola di Meo (VFX Supervisor & CEO, Unspace ), Giorgio Glaviano (President, Writers Guild Italia), Gianluca Pirazzoli (CEO & Founder, Time Multimedia), Omar Rashid (Co-Founder, Gold Enterprise) e Gianluca Fratellini (Animation Supervisor & Director).

