Grande festa nel borgo antico di Noci: due giorni di sapori e cultura locale con 'Bacco nelle Gnostre'

L'attesa sta per finire. "Bacco nelle gnostre" torna a Noci con una fusione di sapori e cultura locale, in una festa che dura due giorni. In collaborazione con l’AIS (Associazione Italiana Sommelier), l'evento presenterà una selezione di oltre quindici cantine regionali, offrendo un focus su etichette DOC e IGT, in un viaggio sensoriale che celebra il meglio della viticoltura pugliese.

Il cuore del borgo antico ospiteranno stand enogastronomici con ampia varietà di cibo e abbinamenti culinari; lo street food locale sarà ospitato sotto eleganti gazebo lungo l’Estramurale dei Sapori (un chilometro). Saranno protagonisti anche le “trecce” ed altre specialità lattiero - casearie dei numerosi caseifici di Noci e della Murgia dei Trulli. L’offerta sarà completata da gustose portate come il “Piatto di Bacco 2023” e il “Panino di Bacco”, grazie alla collaborazione tra l'associazione Acuto - Formiche di Puglia e Masseria Bonelli. Il menù sarà impreziosito da creazioni dello chef Vittorio Quarato che combinerà magistralmente ingredienti tradizionali come funghi cardoncelli, capocollo di Martina Franca, crema di zucca e caciocavallo della Murgia.

La festa si svolgerà nelle serate di sabato 18 e domenica 19 novembre e la domenica 19 anche a pranzo; non sarà solo un'esibizione culinaria ma un palcoscenico culturale con il chiostro delle Clarisse trasformato in galleria per le antiche ceramiche di Grottaglie (grandi capasoni risalenti all’Ottocento ed ai primi del Novecento) e le vie del borgo antico animate da sbandieratori, musicisti e artisti di strada. Le attività includeranno esposizioni artistiche, installazioni creative, presentazioni di libri di cucina, e masterclass di prelibatezze, sui pregiati vini regionali e sui cibi locali.

Il tutto curato da un'organizzazione attenta alla sicurezza e al benessere di partecipanti e dei residenti, (ampi parcheggi in Zona industriale e nuovo Foro Boario, servizio navetta). “Bacco nelle gnostre" promette di essere un evento di rilievo del turismo esperienziale della Puglia (aperture straordinarie dello storico emporio di Mezzarecchia in Via Purgatorio, descritto come la Capsula del tempo perché tutto è rimasto al suo posto da quasi quarant’anni). Sabato 18 novembre, alle 21.00 circa, in Via Calvario avrà luogo la performance della Compagnia di danze aeree Resextensa: Elisa Barucchieri renderà omaggio alla pace sempre più minacciata da conflitti con spettacolari e poetiche acrobazie intorno ad una sfera di 5 metri di diametro sospesa ad altezze vertiginose.

Inoltre, "Bacco nelle gnostre" si arricchisce di un percorso turistico-gastronomico che esplora le bellezze del territorio. Una giornata immersa nelle chiesette rurali, antiche masserie e nel mondo della zootecnia, che offre un viaggio tra passato e presente, dove le eccellenze culinarie si fondono con l'architettura rurale, nel suggestivo scenario della campagna di Noci.