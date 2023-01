Servizio civile, 40 volontari al Politecnico di Bari: come e quando candidarsi

Il nuovo bando del Servizio civile universale è on line. Il Politecnico di Bari mette a disposizione 40 posti, 4 dei quali nella sede di Taranto, per un progetto dedicato alla valorizzazione della cultura in Puglia, attraverso il potenziamento delle biblioteche e, in particolare, la digitalizzazione dei servizi. Gli aspiranti volontari, di età compresa tra i 19 e i 28 anni, possono presentare domanda on line entro il 10 febbraio prossimo.

I vincitori della selezione svolgeranno il periodo di servizio, della durata di 12 mesi, nelle biblioteche dell’ateneo e in altri uffici dove potranno partecipare ad una serie di attività, a seconda della sede di assegnazione e degli obiettivi fissati, tra cui: l’inventariazione elettronica, la revisione dei cataloghi, la riorganizzazione dei servizi e l’assistenza agli utenti, la comunicazione di servizi ed eventi, la promozione di scambi interculturali.

Il progetto proposto dal Politecnico, infatti, si intitola Valorizzare le attività culturali in Puglia 2 e rientra nel programma di interventi Le università pugliesi per la cultura 2 (è la seconda edizione), condiviso con le Università di Lecce e di Foggia, che prevede attività in varie biblioteche universitarie, ma anche in musei e sedi di associazioni culturali. Complessivamente, sono disponibili 122 posti. I volontari presteranno servizio 5 giorni alla settimana, per 5 ore a giornata nell’arco dei 12 mesi, assicurazione inclusa. La retribuzione è di 444 euro mensili, riscattabili ai fini previdenziali e con il riconoscimento di crediti formativi da poter spendere, eventualmente, nel corso degli studi o per la formazione professionale. Al termine del progetto, i partecipanti riceveranno un attestato, valido come titolo per concorsi pubblici.

Il bando per il servizio civile è disponibile al link https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/servizio-civile-2022

La domanda di partecipazione all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/