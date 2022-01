Cake pops di panettone: la ricetta per un dolce davvero originale

E' forse presente nelle dispense perchè non sappiamo più come consumarlo: parliamo del dolce tipico di Natale, il panettone o il pandoro, un vero must della tavola durante i giorni di festa.

Come fare? Oggi vi proponiamo una buona ricetta 'del riciclo', potete preparare sfiziosi dolcetti, i tartufi di panettone da servire anche come cake pops. Vi serviranno: 300 g di pandoro; 100 ml di panna; 100 g di cacao amaro in polvere; 1 arancia.

Preparazione

Per prima cosa, affettate il pandoro grossolanamente e mettetelo in un mixer fino a ridurlo in briciole. Trasferitelo in una ciotola, aggiungete la scorza dell’arancia e la panna. Impastate con le mani fino ad ottenere un composto morbido e omogeneo e formate tante palline, tutte della stessa dimensione. Setacciate il cacao in un piatto e fatevi rotolare i tartufi. Sistemateli nei pirottini di carta e dedicatevi alla copertura per cui vi serviranno: 50 g di cioccolato fondente; 50 ml di panna fresca.

Spezzettate il cioccolato e mettetelo in una ciotola, fatelo sciogliere a bagnomaria, aggiungetevi la panna e amalgamate i due ingredienti. Versate la ganache sulla punta dei tartufini, decorate con scaglie di mandorle, granella di nocciole o scaglie di cioccolato bianco e aspettate che la ganache si solidifichi.

Se volete servire questi tartufi come simpatici cake pops, una volta formate le palline, infilatevi il bastoncino e mettetele in freezer per almeno 5 ore, coprendole con la pellicola da cucina. Trascorso questo tempo, intingete i cake pops ancora congelati nella ganache e decorateli con della granella di zucchero.