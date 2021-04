Caramelle gommose home made: la ricetta facile e veloce dei morbidi dolcetti alla frutta

Le caramelle gommose alla frutta sono una buona occasione per realizzare in casa sfiziosi dolcetti e tenere impegnati i bimbi

Le Caramelle gommose alla frutta sono davvero una delizia per il palato e se realizzate con le vostre mani, magari con l'aiuto dei bimbi, possono diventare un ottimo passatempo casalingo, un'alternativa simpatica a videogiochi e tv.

Per realizzare questi sfiziosi dolcetti fatti in casa non occorre essere dei grandi maestri della cucina, ma occorre solo pazienza, inventiva e tanta voglia di sperimentare. Potete utilizzare tutta la frutta che volete ma come sempre ricorrere a quella biologica e di stagione, rende il prodotto finale molto più salutare. Per questa ricetta useremo un'arancia rossa e dello yogurt bianco. Seguite i vari passaggi nella ricetta che vi proponiamo qui di seguito.

Ingredienti

un bicchiere di spremuta di arance rosse, sono circa 120 ml

un cucchiaio di zucchero (ma valutate voi, se le arance risultano abbastanza dolci potete anche non metterlo)

12 g Colla di pesce (in fogli)

1 vasetto di yogurt bianco o al limone 100 g

Preparazione

Per prima cosa dovete mettere in ammollo in acqua fredda i fogli i gelatina e nel frattempo preparate la spremuta di arancia. Cercate di renderla priva di semini e di pezzi di polpa, quindi filtratela con un passino. Se necessario, aggiungete lo zucchero e mescolate.

Una volta trascorso il tempo necessario (circa 5 min) strizzate bene la gelatina e aggiungete metà parte nel succo di arancia e l'altra metà nello yogurt. Riscaldate e sciogliete tutto a bagnomaria mescolando bene e cercando di non lasciare grumi.

A questo punto procuratevi dei simpatici stampini, la forma che volete, e versate all'interno di ciascuna formina metà quantità di yogurt e metà di succo di arancia.

Lasciate riposare le in frigo per una trentina di minuti e liberate le vostre simpatiche gommose, pronte per essere gustaste.