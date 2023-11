Checco Zalone in prima serata su Canale 5: due ore di risate con 'Amore+IVA'

"E per voi che siete poveri, il mio spettacolo gratis per voi!": con la reclaim Checco Zalone annuncia così il suo spettacolo da record Amore+IVA in prima serata martedì 14 novembre su Canale 5.



Lo stile unico e la sua inconfondibile ironia attraverso un linguaggio dissacrante e sempre originale: così Luca Medici in arte Checco Zalone porta in scena, dallo spendido palcoscenico dell’Arena di Verona, musica e parodie, ma anche racconti, imitazioni. accompagnato dalla sua band storica.



Lo spettacolo è andato in scena in 17 regioni e 38 città italiane: tra queste, 21 date a Milano, al Teatro degli Arcimboldi con 50.000 spettatori; 14 a Roma al Teatro Brancaccio con 25.000 spettatori; 2 a Verona, all’Arena, con oltre 20.000 spettatori. Lo show ha varcato anche i confini nazionali, con tre date in Svizzera. Le 111 repliche sono andate tutte esaurite, 350.000 sono i biglietti venduti.