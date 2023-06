Chiara Ferragni in volo verso la Puglia: "Sogno la focaccia e le orecchiette"

In volo verso la Puglia, sognando le orecchiette e la focaccia. La regione e le prelibatezze della cucina barese sono nella mente e nel cuore di Chiara Ferragni che, tramite il suo account instagram, ha informato i suoi fan del suo approdo in Puglia. Il soggiorno, in una masseria di una località ancora top secret, è probabilmente legato agli impegni lavorativi del marito: Fedez, infatti, è una delle star dell'evento Battiti Live che tornerà sul lungomare di Bari nel prossimo week end.

L'influencer ha dedicato alla regione due stories nel suo video racconto sul suo account instagram. Nel primo video, Chiara Ferragni si mostra in viaggio su un aereo: la scritta "Ciao Puglia", non lascia spazio ad ulteriori dubbi. In una storia instagram successiva, la diva dei social si presenta sorridente e recapita un messaggio d'amore alla cultura enogastronomica barese: "Dreaming oh focaccia pugliese, orecchiette and more".