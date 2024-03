'Chissa cosa faremo in futuro, un abbraccio a tutti e ancora grazie': il saluto di Lolita ai fan prima dell'ultima puntata

'Miraccomando non vi perdete l'ultima puntata di Lolita Lobosco.. sono molta emozionata...chissà cosa faremo in futuro. Volevo ringraziarvi perchè ci avete seguito e perchè ci avete amati. Un abbraccio a tutti e ancora grazie": così Luisa Ranieri poco prima della messa in onda, ha salutato sui social tutti i fan della serie girata a Bari e dintorni.

"Un brutto affare" è il titolo dell'ultima puntata della terza stagione di "Lolita Lobosco" trasmessa lunedì sera su Rai1. Si è conclusa (per ora) la terza edizione che ha visto protagonista la vicequestore Lolita e il suo team alle prese anche questa volta con un caso ingarbugliato dopo il ritrovamento di un cadavere emerso dalle acque di un laghetto di campagna.

Cosa abbiamo visto di nuovo in quest'ultimo ciak? Una partenza ta togliere il fiato: la puntata è iniziata nella bellissima San Vito, frazione di Polignano, dove a fare da sfondo c'era l'imponente Abbazia e il caratteristico porticciolo.

La simpatica e talentuosa attrice barese Tiziana Schiavarelli, nei panni di una vecchia amica di Trifone, ha scatenato la gelosia di Nunzia, mamma di Lolita, intrpretata da Lunetta Savino; dopo Umberto Sadrella, in onda nella puntata del 18 marzo, un altro volto noto di Mudù, Brando Rossi, è entrato in scena a metà serata.

E chissà se pensando all'ultima puntata il regista non abbia voluto fare un omaggio alla Bari: in diverse scene Lolita ha indossato abiti in abbinamento bianco rosso, lo avete notato?

Tra battute, riferimenti alla cucina pugliese e simpatiche gag in barese non sono mancate le immagini di Bari: anche in quest'ultima puntata la città si è stata mostrata in tutta la sua bellezza grazie alle spettacolari immagini dall'alto sul centro storico e sul bellissimo Lungomare illuminato.