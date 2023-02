Grande esordio nel campionato zonale Ilca per il Circolo della Vela Bari: sei atleti biancorossi sul podio

Grande esordio nel campionato zonale Ilca per il Circolo della Vela Bari. Dopo il rinvio del 5 febbraio scorso a causa delle avverse condizioni meteo, questa volta il tempo ha consentito agli oltre 70 atleti pugliesi iscritti al campionato di disputare tutte e tre le prove in programma, con un vento via via crescente dai 4 nodi della prima prova sino ai 10 della terza con direzione Sud-Ovest.

In questa prima tappa di zonale con la deriva olimpica più diffusa al mondo, organizzata a Taranto dal Circolo Velico Azimuth in collaborazione con l’ASD Olimpia, Gabriele Porcelli ha confermato di essere il più forte sia tra gli Under 19 sia in assoluto tra gli Ilca 6 (lo scorso anno l’atleta barese aveva vinto l'intero campionato). Ma il CV Bari ha conquistato anche gli altri due gradini del podio con Gabriele Amodio, secondo posto, e Pietro Paolo Semeraro, terzo.

Ottimo inizio anche per gli Ilca 4 con Gianluigi Schirinzi che ha conquistato il terzo posto assoluto e Martina Volpicella prima tra le ragazze; mentre tra gli Ilca 7 Ciro Basile non ha lasciato spazio agli avversari conquistando anche lui il primo gradino del podio.

Ad accompagnare la squadra a Taranto come sempre i tecnici del CV Bari Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco. Assente, perché impegnato nel raduno nazionale a Cagliari Alberto Divella, che sicuramente però non mancherà alla prossima tappa del campionato che si terrà proprio a Bari con l’organizzazione del CV Bari e in cui si stileranno le prime qualifiche per l’Italia Cup in programma a fine marzo a Ortona.