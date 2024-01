Festa di Sant'Antonio Abate a Bari e dintorni: le iniziative in programma tra falò, benedizione di animali e degustazioni

I comuni della Puglia si illuminano di numerosi falò per festeggiare Sant’Antonio Abate, protettore degli animali e beato del fuoco.

Una tradizione che affonda le sue radici nei primi culti cristiani quando le giornate erano legate ad una vita prettamente contadina.

Antonio Abate eremita è il Santo raffigurato con accanto gli animali perchè come racconta un'antica leggenda popolare, egli avrebbe fatto un viaggio negli inferi per prendere il fuoco che gli uomini avevano ormai consumato e lo avrebbe poi portato loro con il suo bastone a forma di 'tau' ardendo una catasta di legna.

Il fuoco è da sempre simbolo di purificazione e rinascita e per questo il santo è associato a questo periodo: egli incarna il portatore della luce, il paladino di una nuova vita di fertilità e d’abbondanza nei raccolti primaverili.

La sua festa liturgica è diventata nel tempo occasione propizia per benedire le stalle e gli animali domestici e scandisce anche l’inizio del carnevale.

Anche a Bari e nei dintorni sono diverse le iniziative e le manifestazioni culturali legate a questa festa:

A Bari mercoldì 17 gennaio festa di Sant'ANTONIO ABATE (SAN 'ANDE'), il circolo Acli Dalfino organizza una visita guidata in compagnia degli animali domestici (cani, gatti, canarini, pappagallini e altri animali). Lungo il percorso sara' spiegata la storia; presso la Chiesa di Sant'Anna avverrà la benedizione degli animali.

Torna a Rutigliano, Mercoledì 17 Gennaio, la secolare Fiera del Fischietto in Terracotta, in occasione della tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate. L’evento che da sempre seduce migliaia di turisti provenienti da tutta Italia, conserva ancora oggi tutti i suoi caratteristici elementi: dalle colorate bancarelle di fischietti che riempiranno la Pineta Comunale, agli stand eno-gastronomici, passando per i concerti di musica dal vivo, mostre, artisti di strada e la tradizionale Benedizione degli animali.

A Molfetta per il 17 gennaio 2024 dalle ore 19 in Piazza Margherita di Savoia la benedizione degli animali domestici e da cortile. Giunta alla 23° edizione, la benedizione degli animali rientra tra le più consolidate tradizioni della città. Tradizionalmente, i cittadini si radunavano presso la chiesa del Santissimo Crocifisso (chiesa dei Cappuccini), portando con sé animali domestici, da cortile e da stalla (agnelli, vitelli, cavalli e animali d’allevamento) per partecipare alla festosa cerimonia in onore del santo eremita. Il rito ha essenzialmente origini contadine ma cambiamenti economici e sociali hanno modificato le abitudini, così oggi vengono condotti per la benedizione soprattutto animali da compagnia.

Mercoledì 17, con Sant'Antonio Abate, riviviamo a Putignano la magia della benedizione della stalla, un fascinoso intreccio tra sacro e profano che porta con sé la promessa di un anno ricco di allegria e prosperità. L’appuntamento è presso Masseria Foggiagrande.

A Palo del Colle si festeggia con "Le Fanòve" la festa di Sant'Antonio Abate e danno inizio al periodo dedidato al Carnevale.

Si vivrà la benedizione degli animali e a seguire vicino al fuoco degustazioni con i tradizionali "Kniadd", piatto tipico a base di legumi. Sarà un momento di condivisione e spensieratezza. La serata inizierà con la Benedizione degli animali e l'accensione dei fuochi.

A Giovinazzo tornano i 'Fuochi di Sant'Antonio': Musica, degustazioni, spettacoli e la grande accensione del falò in Piazza Vittorio Emanuele II il 21 gennaio 2024.